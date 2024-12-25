У мододелов в планах перенести все провинции Тамриэля на движок Morrowind.

Моддеры из коллектива Project Tamriel представили первую играбельную версию своего труда - модификацию Project Cyrodiil: Abecean Shores. Команда воссоздаёт мир, знакомый фанатам по Oblivion, но используя движок третьей части серии The Elder Scrolls: Morrowind.

Создатели уже добавили живописные берега Абессианского моря, тропические джунгли и обширные поля, а также свыше 160 квестов. Любители уже знакомых гильдий вроде Воров, Бойцов или магов из Сиродила могут вновь примерить роль тайных посланников или бесстрашных наёмников. Появились и две новые фракции - Королевство Анвила и Странствующие жрецы, предлагающие свой взгляд на политические и культурные перипетии региона.

Авторы проекта подчеркивают, что стремятся к максимальному погружению в лор и обширной свободе выбора для игрока. Судя по трейлеру, локации выглядят удивительно красочно для игры, которая изначально вышла ещё в 2002 году.

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Кроме Сиродила из Oblivion команда также работает над провинциями Скайрим, Хай-Рок из TES II: Dagerfall, а также над родиной каджитов Эсльвеером.

Ранее мы рассказывали, что игрок в Skyrim смог скрытно убить 999 бандитов, а юбилейной целью игрока стал сам император.

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