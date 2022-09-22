Игра вдохновлена работами Гигера.

Студия Ebb Software и издательство Kepler Interactive опубликовали первые восемь минут прохождения своего шутера с элементами хоррора Scorn. В ролике показано исследование локаций в "тисках" давящей атмосферы и некоторые головоломки.

Игра начинается с пробуждения главного героя. Кто он, и где оказался, не объясняется. Пользователям предстоит самостоятельно выяснить личность протагониста, и что вообще вокруг происходит.

Первые минуты главный герой просто двигается по разным помещениям странного комплекса. В это время хорошо ощущается давящая атмосфера Scorn. Окружение в шутере можно охарактеризовать, как смесь гигантизма и картин Ханса Руди Гигера. Повсюду заметны механизмы, соединенные с человеческой плотью. Такой стиль вызывает дискомфорт и отталкивает, как что-то неизвестное и пугающее.

Во второй половине видео демонстрируется несколько головоломок. Главный герой получил механизм, похожий на скрытый клинок. С его помощью он взаимодействует с разными устройствами. Например, в одном из моментов протагонист двигал человека, закованного в какой-то панцирь.

Scorn: основные подробности

Это шутер с элементами хоррора, который анонсировали еще в 2014 году. С тех пор игру неоднократно меняли и улучшали.

В проекте нет традиционной сюжетной завязки. Персонаж появляется в мире, а дальше история будет постепенно распутываться. Каждая локация в Scorn посвящена отдельной части повествования.

Все действия в Scorn имеют последствия. Игра не подскажет пользователю, если тот что-то пропустит. Однако это повлияет на дальнейшее прохождение.

Геймплей включает стрельбу, исследований локаций и решение головоломок. Особая ставка делается на атмосферу — ее называют "отдельным персонажем" шутера.

Scorn выйдет 21 октября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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