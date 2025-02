Пользователь Reddit хитростью смог установить эмулятор PSP на часы.

Игровая индустрия уже давно доказала, что современные смартфоны способны запускать AAA-игры, но один энтузиаст решил проверить, насколько далеко можно зайти. Он запустил GTA: Vice City, Need for Speed: Most Wanted и даже God of War на Samsung Galaxy Watch 5, и что самое удивительное, они работают со стабильным фреймрейтом.

Реддитор ZenonDesingk столкнулся с рядом сложностей при установке игр, так как стандартные APK-файлы не загружались напрямую. Чтобы обойти ограничение, он использовал ADB (Android Debug Bridge), передавая файлы с помощью смартфона, подключённого к той же сети Wi-Fi. Для запуска самих игр умелец использовал эмулятор PSP.

Тем не менее результат оказался неожиданным. Старые хиты вроде Vice City и NFS: Most Wanted стабильно работают при 60 FPS, а God of War в сложных сценах выдаёт около 30 FPS. Однако управление оказалось настоящим испытанием: миниатюрный сенсорный экран делает игру некомфортной, поэтому для тестов использовался Bluetooth-геймпад.

Хотя идея играть на умных часах остаётся скорее экспериментом, этот случай наглядно показывает, насколько продвинулись мобильные устройства. Если раньше запуск AAA-игр был прерогативой консолей и ПК, то теперь их можно увидеть даже на гаджетах, которые помещаются на запястье.

Ранее мы рассказывали, что первопроходец в сфере умных часов компания Pebble собирается выпустить новую модель аксессуара.

