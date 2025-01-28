Google внезапно открыла исходный код операционной системы Pebble OS. Теперь пионер в сфере смарт-часов сможет возродить устройства.

Основатель бренда легендарных смарт-часов Pebble Эрик Мигиковски собирается возродить производство умных аксессуаров. Восемь лет назад его бизнес купила Fitbit, после чего многие наработки достались Google для Pixel Watch.

Первым шагом на пути к релизу новых часов стало решение Google выпустить в открытый доступ исходный код Pebble OS, пишет TechCrunch. Теперь Мигиковски планирует использовать операционную систему для своей новой компании – проект временно называется RePebble.

Пока известно только одно - новое устройство будет выполнено в концепции классических Pebble с минимальными изменениями. Ожидается, что поставки часов начнутся позже в 2024 году.

Видео дня

По словам Мигиковски, новые часы он делает, в частности для себя. Его не устраивают варианты от Apple, Google и других брендов, поэтому он до сих пор пользуется круглыми Pebble Time Round и для будущей модели тоже возьмет основу PebbleOS.

Смарт-часы Pebble остаются популярными среди энтузиастов и по сей день. Например, на раздел Reddit, посвященный бренду, подписано более 39 тыс. человек. Любители часов разрабатывают новые прошивки, которые позволяют использовать аксессуар с современными смартфонами.

Главный инсайдер из Apple Марк Гурман рассказал, что вместе с iPhone SE 4 этой весной компания выпустит новые Apple Watch SE 3. Часы станут еще дешевле и выйдут в разных цветах.

Ранее в этом месяце у Amazfit вышел новый претендент на звание короля бюджетных смарт-часов. По цене 100 долларов покупатели получают яркий AMOLED-дисплей, 160+ спортивных режимов и продвинутые датчики.

Вас также могут заинтересовать новости: