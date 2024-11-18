Игра работает в стабильных 60 fps при разрешении 720p и на низких настройках графики

Недавно представленный Snapdragon 8 Elite продолжает демонстрировать, что мобильные платформы практически полностью готовы к запуску AAA-проектов локально на устройстве. Вслед за Assassin's Creed IV энтузиасты показали производительность флагманского чипа Qualcomm в Cyberpunk 2077.

Для запуска Cyberpunk 2077 использовали неназванный Android-девайс на базе Snapdragon 8 Elite и приложение для эмуляции GameFusion. В разрешении 720p и с низкими настройках графики телефон смог обеспечить стабильные 60 кадров в секунду даже в интенсивных боевых сценах.

Блогер добавил, что в мобильной версии Cyberpunk 2077 встречаются редкие визуальные баги, но в целом они не мешают прохождению. Некоторые даже припомнили, что на момент выхода в 2020 году с Cyberpunk 2077 не могли справиться даже актуальные на тот момент PlayStation 4 и Xbox One.

Cyberpunk 2077 запустили на Snapdragon 8 Elite в 60 fps: видео

Но у высокой производительности Snapdragon 8 Elite есть и обратная сторона. Чип сильно нагревается. Технический энтузиаст Бен Гескин рассказал, что он запустил игру MadOut 2 на максимальных настройках графики, поиграл примерно 10 минут и почувствовал сильный нагрев. Настолько сильный, что на ладони осталось красное пятно. Что это было за устройство, не сообщается.

Скорее всего, в игровых смартфонах, к примеру, Red Magic 10 Pro, проблем с перегревом Snapdragon 8 Elite не будет, потому что там используется продвинутая система охлаждения из жидкого металла.

Не исключено, что в ближайшем будущем разработчики игр смогут рассматривать не только ПК и консоли в качестве основных платформ, но и смартфоны и планшеты. Впрочем, трансформация рынка уже началась, если взглянуть на достижения Apple в области портирования консольных игр на iPhone.

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