При этом в Голливуде работают настоящие творцы, считает Даниэль Вавра.

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра поделился мыслями о роли сценария в видеоиграх и о том, почему действительно сильные истории встречаются не так часто, как хотелось бы.

Вавра задался вопросом, почему большинство игр не достигают уровня повествования таких игр, как Red Dead Redemption 2, Metal Gear Solid или The Witcher 3. Он считает, что причина кроется в подходе к разработке. По его мнению, индустрия видеоигр слишком ориентирована на производство контента как продукта, а не как произведения искусства.

"Мое мнение, что игры, в отличие от фильмов, разрабатываются больше как продукт, с командами и советами и т. д. В то время как Голливуд понимает, что им нужны художники в первую очередь - режиссер и сценарист. Им нужно видение и его носитель, несмотря на риски, связанные с этим".

Однако сам Голливуд далеко не идеален. Вавра не стал упоминать, что в последние годы многие режиссёры жалуются на недостаток творческой свободы.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что что Kingdom Come: Deliverance 2 вошла в топ-50 самых популярных игр в истории Steam. Одновременный онлайн игры превысил 250 тысяч человек.

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