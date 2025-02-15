Ранее в игре находили живого динозавра.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios оставили в игре кучу пасхалок из разряда "для самых внимательных".

Автор YouTube-канала Toxic Gamer спокойно проходил сиквел, как вдруг, в одной из катсцен он заметил, что в небе пролетает самолёт. У кого-то ещё были подозрения, что Kingdom Come: Deliverance это просто сходка ролевиков?

Ранее игроки уже замечали подобные странности. Например, ещё до официального релиза, один из блогеров, сумевший получить пресс-релиз, заметил в некоторых катсценах маленького динозаврика, который часто пробегал где-то на заднем плане.

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Также игроки находили в Kingdom Come: Deliverance 2 отсылки на Elden Ring, Skyrim и даже Stalker.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 произошёл 4 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 вошла в топ-50 самых популярных игр в истории Steam. Одновременный онлайн игры превысил 250 тысяч человек, а геймдиректор проекта Даниэль Вавра хотел бы дочтичь показателей онлайна Starfield на релизе.

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