Участники Nine Inch Nails записали ремикс саундтрека игры Ghost of Tsushima

Мини-альбом с ремиксами саундтреков из предстоящего самурайского экшена будет доступен на YouTube и Apple Music.

Сегодня состоится релиз музыкального альбома с ремиксами саундтреков из предстоящего самурайского экшена Ghost of Tsushima.

Как сообщила компания PlayStation, мини-альбом под названием Sound of the Storm - Ghost of Tsushima Soundtrack: Reimagined выходит на такие платформы, как Apple Music, YouTube и Deezer.

В альбом вошли композиции исполнителей Tycho, Tokimonsta, the Glitch Mob и Alessandro Cortin из группы Nine Inch Nails.

Релиз оригинального саундтрека состоится в день выхода самурайского экшена – 17 июля. Музыка из игры Ghost of Tsushima будет доступна в виде набора из 2-х CD, а в будущем компания PlayStation планирует выпустить также виниловое издание.

Композиторами оригинального саундтрека выступили Илан Эшкери («Кориолан», «47 ронинов») и Сигэру «Умэ» Умэбаяси («Дом летающих кинжалов»).

Напомним, Ghost of Tsushima – это последний эксклюзив PlayStation 4. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой, японский самурай по имени Дзин, в одиночку дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram