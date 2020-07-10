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Участники Nine Inch Nails записали ремикс саундтрека игры Ghost of Tsushima

19:26, 10 июля 2020
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Ghost of Tsushima / store.playstation.com

Как сообщила компания PlayStation, мини-альбом под названием Sound of the Storm - Ghost of Tsushima Soundtrack: Reimagined выходит на такие платформы, как Apple Music, YouTube и Deezer.

В альбом вошли композиции исполнителей Tycho, Tokimonsta, the Glitch Mob и Alessandro Cortin из группы Nine Inch Nails.

Обложка мини-альбома / playstation.com

Релиз оригинального саундтрека состоится в день выхода самурайского экшена – 17 июля. Музыка из игры Ghost of Tsushima будет доступна в виде набора из 2-х CD, а в будущем компания PlayStation планирует выпустить также виниловое издание.

Композиторами оригинального саундтрека выступили Илан Эшкери («Кориолан», «47 ронинов») и Сигэру «Умэ» Умэбаяси («Дом летающих кинжалов»).

Напомним, Ghost of Tsushima – это последний эксклюзив PlayStation 4. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой, японский самурай по имени Дзин, в одиночку дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

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Теги: #PlayStation