Пока ещё неизвестно, кто именно попадёт в королевскую битву.

Хеллоуинский ивент Fortnitemares в Fortnite всё ближе, и вместе с ним в сеть выливаются новые утечки о коллаборациях.

Если верить инсайдеру Wenso, Epic готовит встречу игроков с самыми неожиданными гостями, в том числе героями Silent Hill. Возможно, совсем скоро Пирамидоголовый будет бегать по карте за Питером Гриффином.

К тому же уже 25 сентября выходит Silent Hill f, так что подобный кроссовер вполне может оказаться частью промокампании Konami к Хэллоуину.

И Silent Hill - далеко не единственный гость. По слухам, в Fortnite заглянет Джейсон Вурхиз, а вместе с ним и Ghostface из "Крика". Причём у последнего будто бы будет особый мифик, позволяющий подкрадываться и даже пугать игроков внезапным скримером.

Ранее мы рассказывали, что производители молока начали продвигать свою продукцию среди детей через Fortnite. Для этого ассоциация Dairy MAX создала отдельный сервер в игре.

Кроме того, недавно в сети появился первый трейлер нового фильма по Silent Hill. Трейлер длится всего 40 секунд и даёт представление о том, как будет выглядеть экранизация второй части хоррора. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в затянутый туманом город, чтобы найти свою почившую возлюбленную, которая внезапно отправила ему письмо.

