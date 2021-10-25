Речь об ударе ногой, который помогал в бою против врагов со щитами.

Моддер Лэнс Макдоналд продолжает исследовать и улучшать знаменитый ролевой экшен Bloodborne от FromSoftware. Ранее именно он реализовал патч, который добавил в проект поддержку 60 кадров/с. А недавно энтузиаст вернул в игру механику, вырезанную из финальной версии.

По словам Лэнса Макдоналда, в ранних трейлерах Bloodborne показывали, как главный герой пинает врагов. Это мотивировало моддера восстановить вырезанную способность. Чтобы вернуть ее, энтузиасту понадобилось внести правки в две строчки кода. Как именно работает "спартанский" пинок, можно увидеть в ролике ниже. Он на короткое время оглушает врагов и пробивает их защиту. Навык особенно полезен в стычках против недругов со щитами, чтобы заставить их открыться.

Лэнс Макдоналд также поделился мнением о том, почему пинок удалили: "Мне кажется, что его убрали, так как в игре очень мало противников со щитами. Или же разработчики сделали это исключительно из соображений баланса".

Подробнее про Bloodborne

Действия Bloodborne разворачиваются в городе Ярнам, где свирепствует эпидемия, превращающая людей в монстров. Главный герой — охотник, который вынужден исследовать самые темные закоулки готического поселения и сражаться с чудовищами.

Экшен вышел в 2015 году на PS4, получил премию Британской Академии в области видеоигр за лучший геймдизайн, а также 92 балла на агрегаторе Metacritic. Это самая высокая оценка среди всех проектов FromSoftware.

Автор: Назар Степорук