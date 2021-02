Художник планирует модифицировать еще несколько консолей.

Художник под псевдонимом Retro Licker модифицировал свою консоль PlayStation 5 в стиле легендарной постапокалиптической игры The Last of Us.

Фотографиями обновленной приставки он поделился на своей странице в Instagram.

Боковые панели кастомизированной PlayStation 5 выполнены в виде кирпичной стены, поросшей мхом. На одной стороне расположено название игры, а на другой – логотип "Светлячков", военизированной группировки из The Last of Us (в локализации получила название "Цикады").

Художник рассказал, что сейчас он работает кастомизацией еще нескольких консолей. Однако в стиле каких игр они будут выполнены – не сообщил.

Подробней про The Last of Us

The Last of Us – один из главных эксклюзивов PlayStation. Постапокалиптический экшен вышел в 2013 году и сразу стал хитом. Позже он удостоился звания "лучшая игра десятилетия", а также вошел в тройку интерактивных проектов, собравших наибольшее число наград "Игра года" от различных изданий. У проекта 254 таких награды.

Сюжет рассказывает об опытном циничном контрабандисте Джоэле. 20 лет назад в начале пандемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в подобие зомби, он потерял свою дочь. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Напомним, что в прошлом году телеканал HBO занялся экранизацией The Last of Us. Главных героев, Джоэла и Элли, сыграют Педро Паскаль ("Мандалорец") и Белла Рамзи, известная по роли Лианны Мормонт из сериала "Игра престолов".

Над проектом работают создатели сериала "Чернобыль" от HBO, Крейг Мейзин и Йохан Ренк. Пилотную серию экранизации снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам "Теснота" и "Дылда".

