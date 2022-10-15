Город выглядит неплохо, хотя освещение не соответствует нуару.

Автор YouTube-канала TeaserPlay регулярно создает разнообразные игровые концепты. Например, в начале июля мы писали, как этот энтузиаст покадрово воссоздал трейлер Call of Duty 2. А недавно он опубликовал ролик, который посвятил Max Payne 2. Блогер пофантазировал на тему реализации будущего ремейка игры на движке Unreal Engine 5.

Видео от TeaserPlay длится две минуты. Автор показал несколько локаций, модель главного героя, стрельбу и прочее. Энтузиаст явно пытался воссоздать атмосферу нуара, которой прославилась серия Max Payne. И местами у него это получилось, например, промышленные склады и часть города с мостом выглядят неплохо.

Но в остальном концепт не особо соответствует игре и создавался на быструю руку. Анимациям явно не хватает полировки — они ощущаются слишком дерганными. Тряска камеры во время бега выглядит неуместной, а стрельба — "деревянной". Но как для концепта одного энтузиаста результат приемлемый.

Напомним, финская студия Remedy Entertainment создает ремейки первых двух частей Max Payne. Она же отвечала за оригиналы и договорилась с Rockstar Games, которая сейчас владеет правами на франшизу. Проекты находятся на ранней стадии разработки, поэтому подробности пока отсутствуют.

Какие концепты создавали игроки

В начале июля автор под псевдонимом TeaserPlay покадрово повторил трейлер Call of Duty 2.

Ранее все тот же блогер пофантазировал насчет того, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже на современном движке. А еще он поделился своим видением ремейка Grand Theft Auto III.

Энтузиаст Enfant Terrible использовал UE5, чтобы создать локации из потенциальной Bloodborne 2.

А художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor реализовал на Unreal Engine 5 Деревню новичков — культовую локацию из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Вас также могут заинтересовать новости: