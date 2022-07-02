Концепт дает возможность представить, как мог бы выглядеть современный ремейк шутера.

Умельцы продолжают использовать движок Unreal Engine 5 с его обширными библиотеками и богатым инструментарием для реализации разнообразных игровых концептов. Одним из них недавно отметился автор YouTube-канала TeaserPlay. Блогер смог покадрово воссоздать трейлер Call of Duty 2.

Свою работу энтузиаст показал на видео, где сравнил концепт с оригиналом. Если не всматриваться в мелочи, то возникает ощущение, что TeaserPlay демонстрирует ремейк знаменитого шутера.

Автор хорошо уловил стилистику Call of Duty 2 и постарался подобрать объекты, которые максимально отвечают оригиналу. Это особенно заметно на кадрах с полуразрушенными поселения. В трейлере также присутствуют поездка на танке и подготовка к высадке на побережье с лодок.

Особенно впечатляет детализация и богатство окружения. Оно выглядит реалистичным и разнообразным — между локациями сразу ощущается контраст. Единственный явный изъян в работе TeaserPlay — это освещение. Местами оно перенасыщено, а излишняя яркость не подходит под темную гамму Call of Duty 2.

Какие еще концепты создавались на Unreal Engine 5

Ранее все тот же TeaserPlay пофантазировал насчет того, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже на современном движке. А еще он поделился своим видением ремейка Grand Theft Auto III.

Энтузиаст Enfant Terrible использовал UE5, чтобы создать локации из потенциальной Bloodborne 2.

А художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor реализовал на Unreal Engine 5 Деревню новичков — культовую локацию из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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