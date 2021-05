Патч добавит в игру два режима: графики и производительности.

Ролевой экшен Remnant: From the Ashes получит бесплатное обновление для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Соответствующий патч выйдет 13 мая.

Об этом разработчики сообщили на сайте игры.

После обновления пользователи смогут запустить Remnant: From the Ashes с разрешением 4K при 30 кадрах в секунду на PS5 и Xbox Series X или же выбрать разрешение 1080p при 60 FPS. В версиях игры для консолей Xbox и ПК есть кроссплей.

Сам же Remnant: From the Ashes входит в подписку Xbox Game Pass. А на консолях PlayStation его раздавали в марте подписчикам сервиса PS Plus.

Трейлер Remnant: From the Ashes

Подробней про Remnant: From the Ashes

Remnant from the Ashes – это смесь жанров action/RPG и кооперативного шутера от третьего лица в постапокалиптическом сеттинге. Действия разворачиваются в мире полном чудовищ, где игроки вынуждены выживать и сражаться с самыми разнообразными врагами.

Игра вышла в 2019 году на консолях и ПК, получив хорошие отзывы от пользователей и критиков.

Автор: Сергей Коршунов