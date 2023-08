Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 17 августа.

Четверг на календаре, а значит в магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – на этот раз игрокам опять отдают сразу две игры.

Первый проект из раздачи – Europa Universalis IV. Это одна лучших глобальных стратегий десятилетия, которая "зайдет" не только давним фанатов серии, но и тем геймерам, которые, например, наигрались в Total War, или "Цивилизацию" и находятся в поиске новых ощущений.

С момента выхода игры прошло уже почти 10 лет, и по всей видимости, Paradox не спешат выпускать пятую часть. Последней игрой от этих разработчиков стала прошлогодняя Victoria 3, а позже этой осенью выйдет горячо ожидаемая Cities: Skylines II.

Также в магазине раздают Orwell: Keeping an Eye on You, в которой нужно копаться в личных данных разных людей, чтобы найти виновных в преступлении. Средняя оценка игры на агрегаторе OpenCritic составляет 82 баллов из 100 возможных.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 17 августа. Через неделю в магазине будут раздавать Black Book от российской студии Morteshka – ее мы, естественно, не берем.

Напомним, что в этом месяце возможен анонс новой части Metro от украинской студии 4A Games. Разработчик официально заявлен как участник августовской игровой выставке Gamescom 2023.

