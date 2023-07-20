The Elder Scrolls Online стала бесплатной в Epic Games Store. Также в магазине раздают Murder by Numbers.

В магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – на этот раз игрокам отдают сразу две игры.

Первый проект из раздачи – The Elder Scrolls Online. Это одна из самых популярных ММОRPG на сегодняшний день, если верить среднесуточному онлайну и единогласным рейтингам, построенных на отзывах как профильных изданий, так и обычных геймеров.

Вышедший почти 10 лет назад проект во вселенной "Древних свитков" получил не вполне заслуженную волну хейта и дурную репутацию в игровом сообществе. Однако спустя годы дополнений и улучшений, геймеры сходятся во мнении, что авторы смогли уловить нужную волну и привести игру в то состояние, в котором она задумывалась при разработке.

Также в магазине раздают Murder by Numbers, которая представляет собой гибрид визуальной новеллы с головоломками. Средняя оценка игры на агрегаторе OpenCritic составляет 81 баллов из 100.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до 27 июля 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин опять порадует пользователей двумя играми – Homeworld Remastered Collection и Severed Steel.

Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. Впрочем, в конце этого месяца, 26 числа, на ПК выходит один из главных эксклюзивов PS5 – Ratchet and Clank: Rift Apart. Ранее стали известны системные требования ПК-версии и они довольно низкие по современным меркам.

А уже в начале сентября выйдет, пожалуй, одна из самых ожидаемых игр в принципе – Starfield. УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал все данные по игре в один документ – в нем свыше 1000 страниц. В общем, есть что изучить перед релизом.

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