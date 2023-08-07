Последняя часть серии Metro от украинских разработчиков 4A Games вышла больше четырех лет назад. Довольно продолжительный период времени авторы франшизы хранили молчание и не посещали крупных игровых мероприятий, а после полномасштабного вторжения РФ команда была вынуждена переосмыслить историю следующей части франшизы.
Теперь стало известно, что разработчик 4A Games официально заявлен как участник августовской игровой выставки Gamescom 2023. А это значит, есть реальные шансы получить анонс следующей части Metro.
О разработке Метро 4 впервые стало известно еще в августе 2019 года. С момента анонса фанаты не узнали практически никаких деталей об игре, однако ранее в этом году авторитетный инсайдер Том Хендерсон говорил, что игру уже можно пройти от начала до конца и не встретить критических багов. Если все пойдет по плану студии, то релиз игры состоится в 2024 году.
Известно, что следующая часть впервые в серии обзаведется мультиплеером, а главный герой серии, Артем, наконец-то заговорит. За сценарий новой части отвечал российский писатель и автор книг "Метро" Дмитрий Глуховский, но сотрудничает ли 4A Games с ним сейчас, неизвестно.
Напомним, что помимо 4A Games выставку посетит еще одна украинская студия – GSC Game World, которая привезет играбельный билд S.T.A.L.K.E.R. 2. Вполне возможно, что обе ожидаемые украинские игры выйдут с небольшой разницей по времени.
Про Metro Exodus
- Metro Exodus – это третья и на сегодня последняя часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.
- Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.
- Exodus вышел 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Всем владельцам оригинальной игры доступен бесплатный "некстген" апгрейд.