Украинская студия официально заявлена как участник августовской игровой выставке Gamescom 2023.

Последняя часть серии Metro от украинских разработчиков 4A Games вышла больше четырех лет назад. Довольно продолжительный период времени авторы франшизы хранили молчание и не посещали крупных игровых мероприятий, а после полномасштабного вторжения РФ команда была вынуждена переосмыслить историю следующей части франшизы.

Теперь стало известно, что разработчик 4A Games официально заявлен как участник августовской игровой выставки Gamescom 2023. А это значит, есть реальные шансы получить анонс следующей части Metro.

О разработке Метро 4 впервые стало известно еще в августе 2019 года. С момента анонса фанаты не узнали практически никаких деталей об игре, однако ранее в этом году авторитетный инсайдер Том Хендерсон говорил, что игру уже можно пройти от начала до конца и не встретить критических багов. Если все пойдет по плану студии, то релиз игры состоится в 2024 году.

Известно, что следующая часть впервые в серии обзаведется мультиплеером, а главный герой серии, Артем, наконец-то заговорит. За сценарий новой части отвечал российский писатель и автор книг "Метро" Дмитрий Глуховский, но сотрудничает ли 4A Games с ним сейчас, неизвестно.

Напомним, что помимо 4A Games выставку посетит еще одна украинская студия – GSC Game World, которая привезет играбельный билд S.T.A.L.K.E.R. 2. Вполне возможно, что обе ожидаемые украинские игры выйдут с небольшой разницей по времени.

Про Metro Exodus

Metro Exodus – это третья и на сегодня последняя часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Exodus вышел 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Всем владельцам оригинальной игры доступен бесплатный "некстген" апгрейд.

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