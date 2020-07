Анонсирована мобильная версия игры Crash Bandicoot (видео)

В Crash Bandicoot: On the Run будут боссы, мультиплеер и возможность построить свою базу.

Компания Activision официально анонсировала мобильную версию игры Crash Bandicoot с подзаголовком On the Run.

Трейлер Crash Bandicoot: On the Run

Crash Bandicoot: On the Run – это раннер, в котором герой должен бегать, преодолевать препятствия и собирать фрукты. В игре будет сюжетная история, а главным злодеем выступит доктор Нео Кортекс. В конце некоторых уровней игроку предстоит сражаться с боссами.

Кроме того, в Crash Bandicoot: On the Run будет асинхронный мультиплеер, кастомизация персонажа, возможность создавать оружие, а также строить и улучшать собственную базу.

Crash Bandicoot: On the Run уже доступна для предварительной регистрации. Ее можно пройти на официальном сайте игры. За предварительную регистрацию игрокам дадут синий облик главного героя. Разработчики утверждают, что игра выйдет на iOS и Android скоро. Точная дата релиза неизвестна.

Напомним, в прошлом месяце издатель Activision представил полноценную четвертую часть платформера Crash Bandicoot. Игра с подзаголовком It's About Time выйдет 2 октября на PlayStation 4 и Xbox One.

