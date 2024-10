Игра снова сменила творческого руководителя.

Ubisoft снова подтвердила, что Beyond Good and Evil 2 находится в разработке и представила нового креативного руководителя проекта. С момента первого анонса в 2008 году прошло много времени, и этот проект стал одним из самых продолжительных долгостроев в индустрии игр.

По подсчётам PC Gamer, это уже тридцатый раз, когда Ubisoft выступает с заявлением, что Beyond Good and Evil 2 всё ещё находится в разработке.

Теперь за творческое направление игры отвечает Фавзи Месмар, специалист с внушительным опытом в гейм-дизайне, проработавший в индустрии более двадцати лет. До назначения на эту роль, Месмар уже работал с командой Beyond Good and Evil 2 как вице-президент по редакционным вопросам в Ubisoft.

В своём заявлении на Linkedin он поделился, что рад возможности взять на себя руководство проектом: "Работая с этой командой на протяжении нескольких лет, я видел их способности и решимость. Для меня честь стать частью этого путешествия и помочь создать игру, которая будет по-настоящему уникальной и впечатляющей для игроков."

Месмар заменил на этом посту Эмиля Мореля, который скончался летом 2023 года. Морель принимал участие в создании таких игр, как The Adventures of Tintin и Rayman Legends, и его вклад был важной частью команды разработчиков.

Напомним, что недавно Ubisoft закрыла подразделение, занимавшееся разработкой Prince of Persia: The Lost Crown. Продюссер игры, рассказал, что всех разработчиков отправили на другие проекты, в том числе Beyond Good and Evil 2.

Немного о Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil 2 - долгожданное продолжение культовой игры Ubisoft, анонсированное еще в 2008 году, но активно разрабатываемое лишь с 2017 года. Действие игры происходит в футуристической вселенной, где человечество исследует далёкие уголки космоса, создавая новые колонии и взаимодействуя с инопланетными расами. Игрокам предстоит путешествовать по планетам, участвовать в межзвездных сражениях и разгадывать тайны глубокого космоса.

Оригинальная Beyond Good and Evil, вышедшая в 2003 году, рассказывала о приключениях журналистки Джейд, которая пытается раскрыть заговор, угрожающий её родной планете и её жителям. Игроки управляли Джейд, исследовали окружающий мир, сражались с врагами и собирали улики, чтобы разоблачить корпорации, скрывающие мрачные тайны.

