Tencent планирует приобрести долю семьи Гиймо, основателей Ubisoft, после того как акции компании упали более чем на 50% в этом году.

Стало известно, что Tencent может купить Ubisoft, французский издатель сейчас переживает финансовый кризис.

По информации Bloomberg, Tencent и семья Гиймо обсуждают варианты, как улучшить положение Ubisoft и повысить её стоимость. Один из рассматриваемых вариантов — покупка доли семьи Гиймо компанией Tencent и, возможно, превращение Ubisoft в частную компанию.

Акции Ubisoft в этом году снизились на 54%, и теперь рыночная стоимость компании составляет около 1,4 миллиарда евро. Tencent уже владеет 9,2% голосующих акций Ubisoft, а семья Гиймо имеет около 20,5%.

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Недавно Ubisoft перенесла выход ожидаемой Assassin's Creed Shadows и снизила прогноз по продажам, что привело к падению акций до минимального уровня за последние десять лет. Компания также столкнулась с задержками релизов и отменой проектов из-за проблем с производством во время пандемии.

Некоторые акционеры хотят, чтобы Ubisoft стала частной компанией или чтобы её купил крупный инвестор. В прошлом году компании Blackstone и KKR думали о покупке Ubisoft. Но семья Гиймо, чтобы сохранить контроль над компанией, заключила сделку с Tencent. Они продали почти половину своего семейного бизнеса Guillemot Brothers Ltd. Tencent, что помогло семье Гиймо остаться во главе Ubisoft.

Пока неизвестно, как эти изменения повлияют на будущие игры Ubisoft. Возможно, новое партнёрство поможет компании сосредоточиться на создании и выпуске качественных проектов без давления со стороны биржи.

Напомним, что ранее стало известно, что последний проект Ubisoft, Star Wars Outlaws, стал самой продаваемой игрой августа. Однако издатель надеялся на большее, эта неудача и вынудила компанию перенести релиз Assassin's Creed Shadows.

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