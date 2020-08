Игру A Total War Saga: Troy всего за час после релиза скачали миллион человек

Целые сутки после выхода стратегию можно было получить бесплатно в Epic Games Store.

Вчера, 13 августа, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store состоялся релиз стратегии A Total War Saga: Troy. Разработчики устроили акцию, и первые сутки после выхода игру можно было скачать бесплатно.

Как сообщила студия Creative Assembly на своей странице в Twitter, всего за час после релиза A Total War Saga: Troy скачали миллион человек.

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 75 баллов от прессы. Пользовательские оценки, согласно новым правилам сайта, появятся только 15 августа – спустя два дня после релиза.

Трейлер A Total War Saga: Troy

О чем A Total War Saga: Troy

A Total War Saga: Troy – это стратегия, в которой пошаговое управление империей сочетается с масштабными сражениями в реальном времени. Игроку нужно вести свою армию к победе. Но чтобы построить собственную империю придется заниматься не только сражениями, но и дипломатией. В основу игры легли ключевые события Троянской войны, которые показывают конфликт с новой стороны.

Напомним, в Epic Games Store до 20 августа можно скачать бесплатно приключенческий шутер от третьего лица – Remnant: From the Ashes, а также сборник инди-игр – The Alto Collection. В него вошли два платформера – Alto's Adventure и Alto's Odyssey.

Получить игры бесплатно можно на сайте EGS.

