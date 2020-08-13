В Epic Games Store отдают бесплатно новую стратегию A Total War Saga: Troy и еще три игры
Сегодня, 13 августа, состоялся релиз стратегии A Total War Saga: Troy. В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store игру отдают бесплатно. Акция будет действовать всего сутки и закончится 14 августа в 16:00 по киевскому времени.
Об этом разработчики из студии Creative Assembly сообщили на своей странице в Twitter.
Акция приурочена к тому, что стратегия A Total War Saga: Troy стала эксклюзивом магазина Epic Games Store. Однако следующие части серии будут выходить и в Steam.
Трейлер A Total War Saga: Troy
О чем A Total War Saga: Troy
A Total War Saga: Troy – это стратегия, в которой пошаговое управление империей сочетается с масштабными сражениями в реальном времени. Игроку нужно вести свою армию к победе. Но чтобы построить собственную империю придется заниматься не только сражениями, но и дипломатией. В основу игры легли ключевые события Троянской войны, которые показывают конфликт с новой стороны.
Скачать бесплатно A Total War Saga: Troy можно в Epic Games Store.
Кроме того, в Epic Games Store можно также стартовала бесплатная раздача приключенческого шутера от третьего лица Remnant: From the Ashes и сборника инди-игр – The Alto Collection, куда вошли два платформера – Alto's Adventure и Alto's Odyssey.
Получить игры бесплатно можно на сайте EGS.