Стратегия Master of Orion станет бесплатной для игроков World of Tanks

Чтобы получить игру, пользователям нужно будет выполнить одно задание в WoT.

Пошаговая стратегия Master of Orion: Conquer the Stars станет бесплатной для игроков World of Tanks. Ее можно будет получить с 9 по 23 апреля.

Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Wargaming.net.

Чтобы получить Master of Orion игрокам нужно будет выполнить одну простую боевую задачу в режиме "Случайный бой" в многопользовательской онлайн-игре World of Tanks. После этого пользователи смогут бесплатно скачать Master of Orion через Wargaming.net Game Center.

Читайте такжеИгроки в World of Tanks Blitz могут выиграть участок на настоящей Луне (видео)

В Master of Orion: Conquer the Stars игроки получат 75 исследуемых технологий, более 100 солнечных систем, а также возможность видоизменять свои корабли. Кроме того, пользователи получат доступ к дополнению Revenge of Antares и контенту из коллекционного издания, которое включает в себя инопланетную расу Ханат терранов и режим "классической" графики.

Трейлер Master of Orion: Conquer the Stars

Что такое Master of Orion: Conquer the Stars

Master of Orion: Conquer the Stars – это глобальная пошаговая стратегия, которая вышла в 2016 году на ПК. В Conquer the Stars игрок становится во главе одной из 10 доступных рас и сражается за космическое господство. В игре предстоит завоевывать и осваивать звездные системы. Побеждать врагов можно будет не только в бою, но и с помощью навыков дипломатии.