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Пандемия в Fallout 76: игроки скупают туалетную бумагу и делают для нее алтари

14:08, 20 марта 2020
Игры
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В Fallout 76 игроки скупают туалетную бумагу / twitter.com/Stix_Selvain

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Тенденция добралась и до видеоигр. На прошлой неделе в Steam цены на смайлики с этим предметом гигиены выросли в несколько раз.

А сейчас игроки в Fallout 76 стали собирать все рулоны туалетной бумаги. В виртуальных магазинах Пустоши на нее повысилась цена, хотя до этого она была просто мусорным предметом. Некоторые игроки продают бумагу за несколько тысяч крышек. 

Самые оригинальные геймеры создают для туалетной бумаги алтари и выставляют бумагу как предмет роскоши.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 японские школы были закрыты на карантин на две недели, поэтому выпускные, которые проводятся в середине марта, были отменены.

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