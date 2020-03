Пандемия в Fallout 76: игроки скупают туалетную бумагу и делают для нее алтари

С начала пандемии коронавируса COVID-19 жители многих стран в панике начали скупать туалетную бумагу.

Тенденция добралась и до видеоигр. На прошлой неделе в Steam цены на смайлики с этим предметом гигиены выросли в несколько раз.

А сейчас игроки в Fallout 76 стали собирать все рулоны туалетной бумаги. В виртуальных магазинах Пустоши на нее повысилась цена, хотя до этого она была просто мусорным предметом. Некоторые игроки продают бумагу за несколько тысяч крышек.

Самые оригинальные геймеры создают для туалетной бумаги алтари и выставляют бумагу как предмет роскоши.

I control the toilet paper. I OWN this town!! #Fallout76#f76onebyone#Covoid19pic.twitter.com/Olt7qYoW3s