Японские школьники провели выпускной в Minecraft из-за коронавируса (видео)

Дети создали в игре актовый зал школы и получили виртуальные аттестаты.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 японские школы были закрыты на карантин на две недели, поэтому выпускные, которые проводятся в середине марта, были отменены.

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Однако некоторые школьники все же нашли оригинальный способ посетить церемонию получения аттестатов - в Minecraft, передает soranews24.com.

Дети создали в игре актовый зал школы и вместе зашли на один сервер. Виртуальный директор торжественно раздал им аттестаты под музыкальное сопровождение. Отец одного из учеников рассказал, что дети провели в игре целый день.

Напомним, в Minecraft сделали целую игру про Гарри Поттера. В игре есть магия, квесты и такие знаковые локации как Хогвартс, Косой переулок и многое другое.

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