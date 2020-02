В PS Store началась распродажа «Выбор критиков» со скидками до 70% на Diablo 3, GTA 5 и другие игры

Хорошие скидки получили также Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice и Control. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Сегодня в PlayStation Store стартовала распродажа под названием «Выбор критиков». В рамках акции цены были снижены на 40 игр и комплектов. Максимальный размер скидки составил 70% от первоначальной цены. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений

Самые интересные предложения:

Diablo III: Eternal Collection – 659 грн (скидка 70%)

The Witcher 3 Wild Hunt – 299 грн (скидка 68%)

Overwatch Legendary Edition – 659 грн (скидка 67%)

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition – 879 грн (скидка 60%)

Battlefield V и EA Sports UFC 3 – 799 грн (скидка 60%)

Red Dead Redemption 2 – 949 грн (скидка 52%)

Grand Theft Auto 5 – 499 грн (скидка 52%)

Far Cry New Dawn – 589 грн (скидка 52%)

FIFA 20 Champions Edition – 1349 грн (скидка 49%)

Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) – 799 грн (скидка 46%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 799 грн (скидка 46%)

Marvel's Spider-man – 594 грн (скидка 45%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 689 грн (скидка 40%)

Death Stranding – 1199 грн (скидка 36%)

Control – 1149 грн (скидка 36%)

Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 35%)

God of War – 569 грн (скидка 28%)

Uncharted: Lost Legacy – 444 грн (скидка 19%)

Распродажа «Выбор критиков» продлится до 20 февраля. Кроме того, до 6 февраля в PS Store действует акция «Предложение недели», в рамках которой можно получить файтинг Mortal Kombat X со скидкой 50% – за 324 грн. Или полную версию игры со всеми персонажами – Mortal Kombat XL за 395 грн (скидка 78%).

Напомним, владельцы подписки PS Plus в этом месяце могут получить сразу пять игр: сборник Bioshock: The Collection, в который вошли все три части Bioshock, а также симулятор The Sims 4 и VR-шутер Firewall Zero Hour.