Might & Magic: Chess Royale – игра по мотивам культовых «Героев» вышла на ПК и смартфоны

УНИАН подготовил свое мнение о гибриде «королевской битвы» с «автошахматами» и узнал отзывы игроков.

Сегодня состоялся релиз игры Might & Magic: Chess Royale от студии Ubisoft. Это игра по мотивам культовой серии Heroes of Might and Magic, но совершенно в другом жанре.

Might & Magic: Chess Royale – это смесь двух популярных жанров: «королевской битвы» и «автошахмат». В игре пользователю предстоит сразиться против других 99 игроков. Бои проходят по очереди в формате «1 на 1» на поле в стиле шахматной доски. Если игрок проигрывает три боя, он выбывает из матча. Перед началом каждого раунда игрок должен нанять персонажа, каждый из которых обладает своими способностями, принадлежит к определенным фракциям и к одному из классов: ближний бой, дальний, поддержка и тд.

Чтобы победить, игроку нужно усовершенствовать своих персонажей, правильно комбинировать войска, а также использовать магию. Несмотря на большое количество игроков сам матч длится не дольше 10 минут. И это в случае, если игрок не проиграет раньше.

Трейлер Might & Magic: Chess Royale

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 71 балл. Игроки же в целом тепло приняли игру. Однако не обошлось и без критики. В отзывах в Google Play многие жалуются на большую скорость игры и баги.

«Слишком быстро пролетают бои. После раунда нет возможности заниматься своими персонажами. Приходится сидеть и смотреть на то, как не имеющие для меня никакого значения люди сидят и клацают по шаблонам сообщений. Заклинания в игре несут дисбаланс, так как не дают равных условий боя для разных классов. Персонажи оборонительного типа слишком тощие, а потому бесполезные», - говорит один из игроков под ником Злой Сантехник.

«Во время матча, после 2-3 раунда все начинает сильно виснуть и глючить, а порой даже вылетает из игры», - пишет Сергей.

«Нет нормального обучения, в котором тебе все покажут и расскажут. Мало времени на покупку между раундами. Но хорошая графика и визуальный стиль», - отмечает Андрей.

Мнение УНИАН об игре Might & Magic: Chess Royale

УНИАН во время сессии в Might & Magic: Chess Royale также столкнулся с некоторыми техническими проблемами. В частности, купленные герои не появлялись на скамье, хотя монеты за них списывались. Иногда это становилось причиной поражения, так как из-за слишком короткого времени на подготовку перед раундом (30 секунд) не был выставлен на поле дополнительный герой и приходилось вести бой с меньшим числом персонажей. Случались и приятные баги, когда игра не засчитывала поражение, что давало возможность продержаться в матче дольше.

И пусть от легендарных «Героев» у игры осталось только название, тем не менее Might & Magic: Chess Royale получилась неплохой и увлекательной. Порадовали визуальный стиль и звуковое сопровождение.

Самая большая проблема игры – короткое время на подготовку между раундами. Сложно успеть изучить характеристики всех героев, чтобы составить хорошую синергию между ними.

Might & Magic: Chess Royale можно скачать бесплатно на iOS, Android и на ПК.