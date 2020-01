Wolfenstein: Youngblood преобразилась – в игру добавили поддержку трассировки лучей

Спустя полгода после выхода разработчики визуально улучшили свой шутер.

В шутер Wolfenstein: Youngblood спустя полгода после релиза добавили поддержку технологии трассировки лучей в реальном времени. Об этом на своем сайте сообщил издатель игры – компания Bethesda.

Как преобразилась игра Wolfenstein: Youngblood

По словам издателя, разработчики Wolfenstein студия MachineGames добавила в игру не только поддержку трассировки лучей в реальном времени, и DLSS-сглаживание, которое работает на базе обучаемого искусственного интеллекта.

Что такое трассировка лучей

Трассировка лучей в компьютерных играх — это решение для создания реалистичного освещения, отражений и теней, обеспечивающее более высокий уровень реализма по сравнению с традиционными способами рендеринга.

О чем Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood – это спин-офф культовой серии Wolfenstein. События игры происходят в альтернативном прошлом, в 1980 году, где миром правят, победившие во Второй Мировой войне нацисты. Главный герой прошлых игр серии - капитан Уильям Бласковиц пропал, а его дочери-близняшки Джесс и Софи отправились на поиски своего отца в захваченный нацистами Париж.

Трейлер Wolfenstein: Youngblood

Шутер Wolfenstein: Youngblood вышел в июле 2019 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Критики в целом положительно оценили игру, хоть и отметили, что она уступает предыдущей части Wolfenstein 2: The New Colossus.