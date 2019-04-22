Выборы в Украине были конкурентными, с соблюдением фундаментальных свобод - ОБСЕ

Международные наблюдатели ОБСЕ положительно оценили голосование во втором туре.

Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели, который исполняет роль специального координатора краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ, отмечает, что второй тур выборов президента Украины был конкурентным, с соблюдением фундаментальных свобод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Церетели сказал на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку проведенных выборов, согласно наблюдению Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента.

"Президентские выборы 2019 года в Украине были конкурентными и проведены с соблюдением фундаментальных свобод", - подчеркнул Церетели.

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Он заявил, что "спокойная передача власти должна создать возможность для укрепления демократических институтов и их подотчетности".

Как отметил Церетели, избирательная кампания в обоих турах характеризуется отсутствием настоящей дискуссии по волнующим общество вопросам.

"Мы положительно оцениваем день голосования, и, несмотря на несколько процедурных проблем, были улучшения в организации подсчета голосов и подведении итогов по сравнению с первым туром", - сказал Церетели.

Справка. Международная миссия по наблюдению за выборами включает 685 наблюдателей из 44 стран, в том числе 629 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ, 33 парламентариев и сотрудников ПА ОБСЕ, 19 - от ПАСЕ и 9 - от Европарламента.