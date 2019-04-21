Порошенко признал поражение на выборах президента и готов поздравить Зеленского

Петр Порошенко отметил, что результаты экзит-полов являются очевидными.

Действующий глава государства, кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что результаты экзит-полов дают ему основания позвонить и поздравить своего оппонента Владимира Зеленского с победой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в пресс-центре своего предвыборного штаба.

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"Никогда не сдавайся" - слышу я и сейчас, когда вижу результаты экзит-полов. Они очевидны, и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его", - отметил Порошенко.

По его словам, необходимо сделать так, как принято в цивилизованных европейских демократических странах.

Порошенко подчеркнул, что необходимо помнить, что "завтра наступит 22 апреля" и призвал всех в своей команде объединиться, чтобы "защищать Украину".

Как сообщал УНИАН, по данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", за Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 27,3%.

По результатам Национального экзит-пола 2019, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,3% избирателей.