Зеленский ответил, пожмет ли руку Порошенко

Владимир Зеленский не уверен, что Порошенко будет что жать.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, пожмет ли он руку действующему президенту Петру Порошенко.

На соответствующий вопрос кандидат ответил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

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"Когда господин президент сказал, что "я всем коррупционерам буду рубить руки", я не уверен, что мне будет, что ему пожать", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды.

"Это профессиональные люди, специалисты, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента. Мы не раздаем портфелей, мы даем должности, кто из них будет лучшим - тот займет ту или иную должность", - заявил он.