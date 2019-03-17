"Где отрубленные руки?": на выступлении Порошенко в Киеве произошла потасовка(фото)
Во время выступления президента Украины Петра Порошенко на встрече с избирателями возле Михайловского собора в Киеве произошла потасовка между его сторонниками и оппонентами.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, на встречу пришли молодые люди с самодельным плакатом «Где отрубленные руки?», намекая на ранее сделанные заявления Порошенко, что коррупционерам надо отрубать руки, которыми они воруют.
К людям с плакатом подошли сторонники Порошенко и начали вырывать плакат, произошла стычка, плакат порвали. Оппоненты кричали: «Позор!».
Полицейские стали между сторонниками президента и его оппонентами, чтобы остановить конфликт.
В это время Порошенко продолжал выступать.