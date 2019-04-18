Зеленский представил свою команду

Зеленский назвал членов своей команды «волонтерами в политике», с которыми он будет строить "сильную, мощную Украину, которая не является младшей сестрой России и не является коррумпированным партнером Европы".

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды.

Свою команду экспертов Зеленский презентовал в эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1".

«Это профессиональные люди, специалисты, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента. Мы не раздаем портфелей, мы даем должности, кто из них будет лучшим - тот займет ту или иную должность», - заявил он.

Зеленский назвал членов своей команды «волонтерами в политике». «Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а наша независимая Украина», - добавил он.

"По поводу наших экспертов: Руслан Стефанчук - наш идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектную работу, большой ученый;

Иван Баканов - председатель партии «Слуга народа», отвечает за взаимосвязи с Верховной Радой Украины;

Дмитрий Разумков - «немного красивее меня» - вопросы внутренней политики;

Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковая политика. Александр был министром - это единственный минус;

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Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика;

Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства;

Денис Монастырский - его направлением работы являются правоохранительные органы;

Сергей Ионушас - органы правосудия;

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне;

Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе;

Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение;

Виктория Страховая - отвечает за банковскую деятельность;

Михаил Федоров - руководитель digital-направления «Зе!Команды»;

Александр Мережко - эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;

Олег Бондаренко - возглавляет направление экономической политики;

Марина Бардина - отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека;

Андрей Герус - отвечает за направление энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке;

Евгений Комаровский - эксперт в области медицины", - заявил он.

Ранее Зеленский обещал представить команду на дебатах на стадионе "Олимпийском" 19 апреля.