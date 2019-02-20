В Ужгороде власть пыталась сорвать встречу кандидата Наливайченко с избирателями

Инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице, где заранее была запланирована встреча кандидата с работниками.

Власть препятствовала встрече кандидата в президенты, лидера Движения «Справедливость» Валентина Наливайченко с избирателями в Ужгороде.

Инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице, где заранее была запланирована встреча кандидата с работниками. Об этом сообщается на официальном сайте кандидата в президенты.

Но в день приезда главный врач коммунального медучреждения сообщил, что встреча отменена из-за давления на него со стороны представителей местной облгосадминистрации по указанию с Банковой.

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«Досадно, что именно здесь, в Ужгороде, президентская власть через своих наместников русским матом запугивала руководство больницы, чтобы не позволить нашу встречу. Я всем им говорю – вам осталось 40 дней! Прекращайте материться и перестаньте мучить людей. Мы все равно восстановим движение нашей страны в Европу и будем здесь строить европейскую больницу и будем поддерживать замечательных украинских врачей», – прокомментировал инцидент Валентин Наливайченко.

Однако встреча с избирателями все же состоялась. Медики вышли к кандидату в президенты просто на крыльцо больницы, несмотря на официальный запрет своего руководства.

Валентин Наливайченко пообещал, что в случае избрания президентом планирует увеличить финансирование медицины – путем увеличения субвенций.

«Чтобы осталось социальное звено медицины, чтобы наши медики остались в Украине с достойными зарплатами и совсем другой поддержкой власти. Моя покойная мама всю жизнь проработала медсестрой, поэтому я люблю и уважаю медиков с детства. И тогда меня пускали в поликлинику», – отметил Валентин Наливайченко.