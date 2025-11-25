Давайте проверим вашу внимательность к деталям.

Разнообразные умственные задачки покоряют пользователей Сети по всему миру. Среди них – и головоломки на поиск слов.

В этих заданиях читателю надо за отведенное время отыскать одно или несколько конкретных слов. Искать их можно по горизонтали, по вертикали, по диагонали или любым указанным в описании способом. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Кроме того, что решать такие задачки весело, они еще и полезны для глаз и мозга. Головоломки тренируют вашу внимательность к деталям, концентрацию, память, навыки наблюдения, а также умение управлять собственным временем. Ну что, готовы показать, на что способны?

Мы создали коллаж, где среди десятков букв спрятали слово "хурма". Задача читателя заключается в том, чтобы соединить буквы в определенную комбинацию, чтобы из них образовалось слово "хурма". И сделать это надо за 12 секунд.

Искать слово в этой конкретной головоломке надо либо по вертикали, либо по горизонтали. Вы в игре?

Время пошло! Советуем внимательно рассмотреть изображение, визуально разделив его на части. Чтобы было удобно следить за временем, можете включить таймер.

Тик-так, время истекло. Смогли ли вам найти слово "хурма" за отведенные секунды? Люди с чрезвычайно острым зрением точно уложились в это время. Если вы среди них, можете собой гордиться.

Ответ:

