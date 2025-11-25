Подходящие вещи уже есть в вашем шкафу.

Модные образы, которые диктует зима-2025, могут быть разными, однако без верхней одежды в холодную пору года не обойтись. Девушки, которые хотят быть красивыми вне зависимости от сезона, должны знать, с чем носить короткую шубу, длинную, из искусственного или натурального меха, чтобы выглядеть неотразимо.

С чем носить шубу тедди короткую

Если не представляете, с чем носить короткую шубу зимой, обратите внимание на рекомендации модных экспертов журнала Elle. Они считают, что в этом сезоне такой вариант верхней одежды все еще остается в тренде. Шубу "Тедди" можно сочетать с плотными водолазками, плиссированными юбками и сапогами на каблуке. Также хорошо зимний наряд будет смотреться с вязаными свитерами и широкими брюками, а если дополните образ ботинками на массивной подошве, сумеете создать образ в стиле кэжуал.

С какой обувью носить шубу ниже колена

Эксперты издания Cosmopolitan считают, что этой зимой на пике популярности будут два типа длинных шуб из искусственного меха - "лохматые" модели в стиле 70-х и однотонные модели оверсайз. Если выбираете для себя первый вариант, попробуйте сочетать такую шубу с расклешенными джинсами и тяжелыми ботинками на платформе. По мнению редакторов модного журнала, такой образ в стиле глэм-рок точно подчеркнет вашу харизму и индивидуальность.

Для поклонниц более сдержанных образов настоящим открытым станет длинная шуба в пол из искусственного меха. Оптимальные для зимы цвета - темно-серый, черный, темно-коричневый. Такие модели идеально сочетаются с зауженными джинсами и ботильонами или сапогами с овальным носом. Так что, если вы до этого момента не могли придумать, с чем носить шубу - теперь никаких проблем с образом возникнуть не должно.

С чем носить черную шубу до колена

Крой "миди" также популярен этой зимой - такая длина позволяет чувствовать себя уверенно, она не сковывает движений, но выглядит очень стильно. Если вы выбрали для себя именно такой вариант, запомните, с чем носить белую шубу, черную, леопардовую или любую другую, но до колен.

Идеальным вариантом для шубы в светлых оттенках станут джинсы-бойфренды или "mom" выцветшего синего цвета в сочетании с ботинками на платформе. Если верхняя одежда черная или коричневая, деним также стоит подбирать потемнее - джинсы подчеркнут строгость стиля. Для придания элегантности образу можно дополнить его ботинками на каблуке или на низком ходу. Stylist также рекомендует сочетать черную шубу с блестящими юбками до колена и остроносыми сапогами.

