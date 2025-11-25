Медеплавильные заводы по всему миру страдают от волны перебоев в работе рудников.

Медь во вторник, 25 ноября, подорожала. Рост цен происходит на фоне дефицита предложения и ожиданий, что Федеральная резервная система США в следующем месяце снова снизит процентные ставки.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы выросли до 10 860 долларов за тонну. Уверенность в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики усилилась после того, как член ФРС Кристофер Уоллер выступил за снижение ставок в связи с ослаблением рынка труда в США. Снижение стоимости заемных средств, как правило, благоприятно сказывается на промышленных металлах.

Цены на красный металл также поддерживает дефицит предложения. Кроме того, медеплавильные заводы по всему миру страдают от волны перебоев в работе рудников и неуклонного расширения перерабатывающих мощностей в Китае. В результате, плата за переработку и аффинаж (очистка металлов от примесей с целью получения металла высокой пробы) в этом году достигли рекордно низкого уровня.

Избыточные мощности по выплавке меди ставят под угрозу усилия Индии по повышению самообеспеченности металлами. Медный завод индийского магната Гаутама Адани в Гуджарате получает лишь небольшую часть руды, необходимой для работы на полную мощность.

Аналитики дали новые прогнозы по ценам на медь на 2026 год. Сбои в работе рудников усилили опасения по поводу дефицита и нехватки металла на рынке.

29 октября металл подскочил до рекордной отметки в 11 142 долларов за тонну, превысив пиковый уровень 2024 года. Этому способствовал прогресс в переговорах США и Китая, а также ряд сбоев в поставках.

