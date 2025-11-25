Если он и не был уничтожен, то Украина способна "доработать его до правильного состояния".

В ночь на 25 ноября российские паблики сообщили об атаке БПЛА на ряд российских регионов. В частности отмечалось об атаке по авиационному заводу имени Бериева в Таганроге, который является критически важным для РФ, заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Здесь им не повезло. У них всего в 150 километрах от линии фронта уникальный завод, который не дублируется другими предприятиями в России. Только завод Бериева в Таганроге - это единственный завод, который умеет проводить модернизацию стратегической авиации. И также, это единственный завод в РФ, который способен обслуживать летающие радары А-50", - сказал Дикий в эфире "Radio NV".

Он напомнил, что, благодаря ВСУ, у России осталось лишь 3 из 6 самолетов А-50. А это, по его словам, "одновременно уши, глаза, вся сенсорная система их авиации". Поэтому завод Бериева - это очень уязвимый объект, который для них является критически важным. После этого Москва начала относиться к этим самолетам "критически осторожно".

"А они постепенно изнашиваются. Все эти самолеты очень не просто старые, они древние. И как только у них что-то начнет болеть, единственное предприятие, которое может или уже возможно могло их обслуживать - это завод Бериева. Поэтому если в этот раз мы его не добили, то точно будем добивать. Мы еще не знаем степень поражения. Но в некоторых российских пабликах вообще проходило, что завода больше нет. Если так, то ставим жирную точку. Но если это еще не так, то за 150 километров мы спокойно доработаем его до правильного состояния", - добавил Дикий.

Удары по РФ: важные новости

Ранее сообщалось, что дроны нанесли удар по тепловой электростанции в городе Шатура Московской области. Из публикаций в сети заметно, что на объекте вспыхнул масштабный пожар. По данным местных каналов, в объект попало около 4-5 БПЛА.

Также ранее дроны СБУ отработали по системам ПВО РФ в Новороссийске. Сообщалось об успешном поражении четырех пусковых установок С-400 и двух радаров. Всего на территории пораженного объекта было расположено ориентировочно 12 таких пусковых установок, поэтому есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

