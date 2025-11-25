Этот самолет называют "летающей лабораторией".

ВСУ поразили российский самолет А-60 во время атаки в ночь на 25 ноября. Эксперты называют это воздушное судно — "летающей лабораторией", которую используют для испытания лазерного оружия.

"Милитарный", на основе фото и видео в сети, сообщает, что целью удара стал авиационный научно-технический комплекс им. Бериева и аэродром "Таганрог-Южный". Именно он является основной испытательной базой площадкой предприятия.

Что известно об авиазаводе Бериева

"Авиационный завод Бериева специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения, в том числе самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", - пишет СМИ.

Также, по их данным, завод проводит капитальный ремонт и модернизацию самолетов российской военной авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-95МСМ.

Проанализировав видео, на котором зафиксирован горящий самолет, эксперты пришли к выводу, что был поражен или даже полностью уничтожен лабораторный самолет А-60.

"Самолtт служил носителем авиационного варианта мегаваттного лазера, который планировалось вывести в космос под названием 17Ф19Д "Скиф-Д". Для размещения лазерной системы базовая конструкция Ил-76 была существенно изменена", - заявляет "Милитарный".

Всего в СССР построили лишь два "опытных образца" этой экспериментальной системы, а этот А-60 в Таганроге стоял на территории аэродрома в течение многих лет.

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости: