Сейчас в ГУР не комментировали такую информацию.

Секретарь армии США Дэн Дрисколл прибыл в понедельник в Абу-Даби для проведения переговоров с главой украинской разведки и российской делегацией, ведь Вашингтон настаивает на заключении мирного соглашения, чтобы завершить войну в Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на американского чиновника и двух лиц, которые знакомы с ходом встречи.

Известно, что Дрисколл начал переговоры с делегацией РФ в понедельник вечером. Также обсуждения должны были продолжиться и сегодня, 25 ноября.

"Состав российской делегации сразу не был понятен. Но, по словам двух лиц, знакомых с ситуацией, Дрисколл должен был встретиться с Кириллом Будановым, главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. ГУР не ответило на запросы о комментариях", - отметили в FT.

Журналисты напомнили, что встреча в Абу-Даби состоялась после переговоров между украинскими и американскими делегациями в Женеве. Секретарь армии США также участвовал в переговорах в швейцарском городе.

"Дрисколл был очень активно вовлечен в этот мирный процесс в течение последних нескольких дней. Он, очевидно, был очень вовлечен, поэтому он может передать эту информацию России. Очевидно, Украина знает, что происходит, они знали, куда он едет после Женевы", - подчеркнул американский чиновник.

По словам чиновника, госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф пошли "разными путями, чтобы продолжить эту работу со своей стороны. Приятной вещью в привлечении Дэна Дрисколла к этому процессу является то, что вы добавляете, а не забираете, поэтому он может продолжать переговоры и другие подобные вещи".

"Как сказал вчера секретарь Рубио, мы будем продолжать эту работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, прилагая все усилия, стараясь действовать как можно быстрее и агрессивнее", - добавил чиновник.

Пока неизвестно, три стороны в Абу-Даби встречались вместе или вели переговоры отдельно.

Роль Буданова в переговорах

В FT напомнили, что Кирилл Буданов и ГУР поддерживали один из немногих открытых каналов связи с Россией во время войны, благодаря чему удалось обменять тысячи военнопленных и обсудить другие вопросы.

Также в президентском указе, который был подписан в субботу, Зеленский назначил Буданова одним из девяти членов своей официальной делегации, которым предоставлены полномочия "участвовать в переговорном процессе" с США и Россией для достижения "справедливого и прочного мира".

В своем вечернем обращении президент Украины заявил, что после переговоров в воскресенье он был полностью проинформирован о переговорах и верит, что "необходимые шаги для окончания войны могут стать осуществимыми".

"После Женевы осталось меньше пунктов - уже не 28 - и много правильных элементов было учтено в этой структуре", - заверил он.

По его словам, впереди еще много работы, чтобы окончательно согласовать документ. Также Зеленский добавил, что вскоре "обсудит чувствительные вопросы с президентом Трампом".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник, что "на данный момент" не планируется личная встреча Трампа и Зеленского. Однако Белый дом видит "оптимизм" после переговоров в Женеве.

"Украинцы вместе с нами работали над формулировками, и вы слышали это вчера непосредственно от их делегации. Поэтому мы чувствуем, что находимся в очень хорошем положении. Конечно, мы должны убедиться, что все эти пункты будут согласованы. А потом, конечно, мы должны убедиться, что другая сторона в этой войне, россияне, также согласится с ними. Вашингтон равноправно взаимодействует с обеими сторонами в этой войне", - добавила Левитт.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о переговорах в Женеве. По его словам, эта встреча была очень успешной.

"За последние 10 месяцев я видел, что президент Трамп и его команда - Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.), и, конечно, Гегсет (министр обороны США Пит Гегсет, - ред.) и Уиткофф (спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, - ред.) - действительно прилагают огромные усилия, чтобы решить эту войну", - подчеркнул Рютте.

Он считает, что в американском плане есть много хороших элементов, но некоторые пункты нужно доработать.

В то же время The Telegraph писал, что Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам по мирному плану. Журналисты сообщили, что прямые переговоры могут начаться уже на этой неделе, и, по неподтвержденным данным, Зеленский может посетить Вашингтон.

