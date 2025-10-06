По словам Демченко, возможно, не все страны ЕС введут новую систему одновременно.

Европейский Союз меняет правила пересечения границы - с 12 октября к процедуре, которая предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, должны присоединиться все страны ЕС, и она будет происходить постоянно для каждого человека при въезде и выезде. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Европейский союз хочет модернизировать фактически свою такую базу данных для того, чтобы соединить разные страны, усилить безопасность и чтобы была возможность у пограничников разных стран, в частности по внешним границам Шенгенской зоны, контролировать въезд-выезд граждан третьих стран, к которым относятся и украинцы, которые въезжают или выезжают, или находятся на территории стран Европы", - сказал спикер.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить необходимые меры контроля. Польша уже начала тестировать эту систему, а с 12 октября такая процедура должна постепенно внедряться в разных странах. В то же время Демченко не исключает, что она начнется сразу одинаково на всех соответствующих границах.

"Не обязательно, что именно 12 числа по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает, потому что, как видим, Польша уже тестирует, кто-то может начать такие меры после 12 октября", - сказал он.

Указанная система, добавил пограничник, предусматривает сбор информации - фотографии человека, который пересекает границу, отпечатки пальцев, внесение информации о паспортных данных и тому подобное. Соответствующая база данных, которая будет постоянно наполняться, будет содержать информацию о въезде и выезде в страны Европы. Конечно, по словам Демченко, из-за снятия биометрических данных и т.д. эти меры увеличат время на оформление. Хотя, надеется он, затягивание, скорее всего, будет происходить только, когда эта система будет тестироваться. Однако людям стоит учесть возможность задержки во времени при пересечении границы, предупреждает Демченко.

По имеющейся информации, такую процедуру нужно будет проходить не однократно, а каждый раз при пересечении границы со странами ЕС.

"Нужно будет проходить при въезде и при выезде. Это для того, чтобы полноценно идентифицировать личность. Как оно будет происходить на практике, мне сложно сказать, потому что это происходит за пределами Украины. И мы также пользуемся той информацией, которую получаем или от наших коллег по ту сторону границы, или же из официальных сообщений Европейского Союза", - пояснил представитель ГПСУ.

Напомним, Европейский Союз меняет правила пересечения границы, что предусматривает отмену штампов в паспортах. В то же время вводится сканирование лица и отбор отпечатков пальцев. Внедрение новой системы несколько раз переносились, однако в сентябре 2025 года Польша начала эту процедуру в тестовом режиме. Из-за этого на границах, в частности, при его пересечении на Львовщине, создались огромные очереди, транзитные пассажиры жаловались, что опаздывают на самолеты и поезда.

