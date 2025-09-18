В ГПСУ предупреждают, что из-за этого оформление граждан может длиться дольше.

В некоторых пунктах пропуска на Львовщине польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля, информирует Государственная пограничная служба Украины. Обращается внимание, что новая процедура предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как во время въезда, так и выезда из Украины.

"Из-за дополнительных процедур оформление граждан может длиться несколько дольше", - предупредила ГПСУ в Telegram.

Новые правила пересечения границы - что известно

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз решил изменить правила пересечения границы - отменить штампы в паспортах, но ввести сканирование лица и отбор отпечатков пальцев.

Новую процедуру хотели ввести еще в 2024 году, но Франция выразила опасения, что это может негативно повлиять на проведение чемпионата мира по регби осенью 2023 года и Олимпийских игр летом 2024 года. Поэтому внедрение было перенесено сначала на 6 октября 2025 года, а затем на ноябрь 2025 года.

Впоследствии Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон сообщила, что система не будет запущена в ноябре, как планировалось. Причиной в ЕС называли то, что некоторые страны не готовы. Однако Йоханссон сообщила, что рассматривается вариант поэтапного внедрения системы биометрического контроля.

