Аэропорты в ЕС бьют тревогу из-за новых правил пограничного контроля, - Politico

Запуск новой системы увеличил время пограничного контроля и грозит многочасовыми очередями в аэропортах.

В Европе обострился конфликт между аэропортами и Еврокомиссией из-за запуска новой системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES), которая предусматривает обязательную электронную идентификацию значительно большего количества пассажиров из стран вне ЕС.

Издание Politico пишет, что с 9 января не менее 35% граждан стран, не входящих в Европейский Союз, которые въезжают в Шенгенскую зону на короткий срок, должны проходить новую процедуру. А именно должны зарегистрировать отпечатки пальцев и фото лица при первом пересечении границы. Ранее этот показатель составлял лишь 10%. Полноценный запуск системы запланирован до 10 апреля.

Противники этого решения предупреждают, что новые требования могут вызвать "значительный дискомфорт для путешественников". Генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец отметил, что внедрение EES уже привело к увеличению времени прохождения пограничного контроля на 70%, а в часы пик ожидание может достигать трех часов. По его словам, новое распоряжение, вступившее в силу 9 января, "создаст еще худшие условия".

Подобные проблемы фиксируют и сами аэропорты. В Брюссельском аэропорту отметили, что внедрение EES влияет на время ожидания и требует дополнительного персонала. Однако Еврокомиссия отвергла обвинения, что EES вызывает хаос в европейских аэропортах.

"С момента запуска система работала в основном без проблем, даже во время пикового периода отпусков, и любые начальные проблемы, типичные для новых систем, были эффективно решены. Кроме того, благодаря ей мы знаем, кто, когда и куда въезжает в ЕС", - отметил спикер по вопросам внутренних дел Маркус Ламмерт.

По его словам, страны-члены "опровергли утверждение" о массовом росте очередей, а опасения по поводу нового порога "не подтвердились".

Впрочем, позиция Комиссии резко контрастирует с оценками отрасли. Там напомнили о Португалии, где правительство в конце декабря временно приостановило работу EES в аэропорту Лиссабона на три месяца и направило военных для усиления контроля на границе.

Также оператор аэропорта Фьюмичино в Риме сообщил об очень сложных операционных условиях и существенном влиянии на скорость обработки пассажиров на пограничном контроле.

Ассоциация гостиничной индустрии Испании обратилась к Министерству внутренних дел страны с просьбой увеличить количество персонала, предупредив о постоянных пробках на пограничном контроле. В то же время испанское министерство уверяет, что система работает без очередей и серьезных инцидентов.

Однако не все аэропорты имеют проблемы с внедрением новой системы. Во французской группе ADP, которая управляет двумя крупнейшими аэропортами Парижа, заявили, что "на данном этапе не наблюдают хаоса или увеличения времени ожидания".

Новый порядок въезда в ЕС - последние новости

Европейский Союз изменил правила пересечения границы, что предусматривает отмену штампов в паспортах. В то же время вводится сканирование лица и отбор отпечатков пальцев. Внедрение новой системы несколько раз переносилось, однако в сентябре 2025 года Польша начала эту процедуру в тестовом режиме. Из-за этого на границах, в частности, при ее пересечении во Львовской области, образовались огромные очереди, транзитные пассажиры жаловались, что опаздывают на самолеты и поезда.

С октября 2025 года к процедуре, которая предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, должны были присоединиться все страны ЕС, и она будет происходить постоянно для каждого человека при въезде и выезде.

