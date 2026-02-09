Россия ударила по железной дороге: возможны задержки некоторых поездов

Поезда по маршруту Сумы-Киев и Сумы-Харьков могут следовать с задержками.

Российская Федерация снова обстреляла железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки повреждены локомотив и контактная сеть "Укрзализныци" в Сумской и Черниговской областях, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

"Железнодорожники и пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях. Поезда Сумы - Киев и Сумы - Харьков могут следовать с задержками, оперативные изменения возможны также в региональном и пригородном сообщении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Харьковская область, а именно участок Лозовая - Барвинково - Краматорск, по-прежнему остается зоной повышенного риска. Сообщение на этом участке обеспечивается автобусами.

Кроме того, в Запорожской области продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от обстановки могут как пропускать поезда, так и применять автобусные трансферы.

В УЗ также просят пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

С 7 февраля, несмотря на ежедневные обстрелы железнодорожной инфраструктуры, УЗ запустило новое сообщение на Слобожанщине. Так, был назначен дополнительный поезд между Харьковом и Сумами.

Ранее сообщалось, что в Сумской области движение по железной дороге не остановлено. Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме, а в случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки у укрытий.

30 декабря УЗ также вынужденно ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников возле маршрутов курсирования поездов.

