Армия Российской Федерации в ночь на 19 декабря ударила по Одессе и области. Из-за последствий дроновой атаки временно не будет курсировать ряд пригородных поездов.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, ночная атака на Одессу пришлась и на железнодорожную инфраструктуру.

"Разбит пост на одной из станций, а наша железнодорожница-сигналистка получила осколочное ранение. Нашу коллегу сразу доставили в больницу. Ранение некритическое, но делают операцию. Мы же сделаем со своей стороны все возможное для ее скорейшего восстановления", - заявил чиновник.

Он добавил, что несмотря на разрушения, движение в одесском узле обеспечено.

В пресс-службе "Укрзализныци" объяснили, что из-за обстрела Одесской области, в том числе железнодорожной инфраструктуры, для устранения последствий внесены изменения в движение пригородных поездов на 19 - 22 декабря.

В частности 19 и 20 декабря не будут курсировать поезда №6208 Одесса-Главная (06:05) - Раздельная 1 (07:45) и №6207 Раздельная 1 (09:09) - Одесса-Главная (10:49). Также 19, 20 и 21 декабря не выйдут на маршруты поезда №6254 Одесса-Главная (10:50) - Подольск (14:42), №6274 Подольск (14:44) - Помошная (19:30).

Кроме того, 20, 21 и 22 декабря не будут курсировать поезда №6273 Помошная (06:20) - Подольск (11:27) и №6257 Подольск (11:29) - Одесса-Главная (15:24).

Железнодорожники предлагают альтернативные поезда: №6252 Одесса-Главная (08:30) - Раздельная 1 (10:05) - Вапнярка; №6255 Вапнярка - Раздельная 1 (12:21) - Одесса-Главная (14:02); №6202 Одесса-Главная (16:10) - Раздельная 1 (17:50); №6272 Подольск (06:58) - Помошная (11:37); №6275 Помошная (13:20) - Подольск (18:11) и №6259 Вапнярка - Подольск (14:44) - Одесса-Главная (18:34).

"Просим учета обновления при путешествиях", - подчеркивают в "Укрзализныце"

Россия атаковала Одессу - последние новости

В ночь на 19 декабря армия РФ атаковала Одессу ударными дронами. Из-за попадания в энергетические объекты часть Пересыпского района города остались без воды, теплоснабжения и света. Также, по данным прокуратуры, повреждены административное здание, многоэтажки, автомобили, гаражи, расположенные рядом. Пострадала 58-летняя женщина, которая доставлена в больницу.

Из-за длительных воздушных тревог школам Одессы предложено перейти на дистанционную форму работы.

