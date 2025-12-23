В январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой бесплатных километров от УЗ.

Государственная "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличила периодичность курсирования регулярных рейсов на период Рождественских и Новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Приоритет традиционно отдан карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми. В январе некоторые из этих направлений уже также будут покрываться программой 3000 км по Украине", - говорится в сообщении.

Перечень 16 дополнительных поездов:

№ 255/256 Киев - Рахов;

№ 271/272 Киев - Ивано-Франковск;

№ 237/238 Киев - Ужгород;

№ 220/219 Киев - Днепр;

№ 248/247 Киев - Одесса;

№ 265/266 Киев - Одесса;

№ 159/160 Киев - Трускавец;

№ 249/250 Киев - Львов;

№ 289/290 Киев - Львов;

№ 291/292 Киев - Львов;

№ 741/742 Киев - Львов;

№ 777/778 Киев - Львов;

№ 197/198 Киев - Ковель;

№ 168/167 Одесса - Львов.

Также дополнительные рейсы скоростных поездов назначены из Волыни и Слобожанщины: №755/756 Киев - Луцк и №720/719 Киев - Харьков.

Кроме того, с Приднепровья в восточном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр - Львов к поезду №032/031 Запорожье - Перемышль.

С 14 декабря УЗ ввела новый график поездов для региональных, пригородных и городских рейсов. Компания запустила новые регулярные региональные маршруты на западе Украины. В частности, маршруты сообщением Львов - Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, направляющиеся в горы.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в новом графике на 2025-2026 годы вводит 11 новых поездов, увеличит предложение мест в пиковые периоды и в целом за год предложит 2 млн дополнительных мест.

Тогда же стало известно, что в новом графике движения на следующий год введут ежечасное движение между Киевом и Львовом. На самом популярном направлении поезда будут курсировать по стабильному и повторяющимся расписанию.

