В течение дня билеты поступят в продажу на даты с 20 декабря.

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.

Об этом говорится в сообщении компании. "Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20 декабря. Это стало оперативной реакцией "Укрзализныци" на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта", - говорится в сообщении перевозчика.

Там добавили, что мониторят ситуацию и будут увеличивать вместимость сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все пассажиры могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что движение гражданского автотранспорта по мосту, который на трассе Одесса-Рени, не останавливалось: даже во время воздушных тревог был организован переезд людей, эвакуация автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом.

"Мы понимали, что такое может произойти, поэтому власть и военное командование учли все возможные критические сценарии. В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам. Также обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего. В банкоматах есть наличные средства. Пенсии доставляются людям вовремя", - заявил чиновник.

По его словам, обсуждена ситуация с международными партнерами, подготовлены транзитные коридоры, проведены переговоры с украинскими и международными перевозчиками. Около 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении города Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, чтобы избежать транспортного коллапса на границе.

Удары по Одесской области

Напомним, армия РФ наносит массированные удары по мостам Одесской области, что привело к проблемам на дорогах, в частности на трассе Одесса-Рени, ведущей на юг региона, который граничит, в частности с Румынией. Так, двое суток подряд враг атаковал мост в населенном пункте Маяки. В ГПСУ заявили, что в результате остановки движения по трассе Одесса-Рени затруднена дорога к пунктам пропуска в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джурджулешты", "Табаки - Мирное", "Виноградовка - Вулканешты", "Староказачье - Тудора", "Новые Трояны - Чадыр Лунга", "Орловка - Исакча", "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Августовское", "Малоярославец".

18 декабря во время воздушной тревоги, погибла жительница нашего региона, которая находилась в автомобиле вместе с детьми на мосту.

