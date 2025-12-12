Железнодорожная компания расширяет сеть путешествий с помощью региональных рейсов.

Государственная "Укрзализныця" вводит с 14 декабря новый график поездов для региональных, пригородных и городских рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Компания запускает новые регулярные региональные маршруты на западе Украины. В частности, маршруты сообщением Львов - Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, направляющиеся в горы:

№808/807 Львов - Ворохта 10:51 - 14:19;

№808/807 Ворохта - Львов 16:38 - 20:26;

№810/809 Львов - Ворохта 15:51 - 20:20;

№810/809 Ворохта - Львов 06:10 - 10:07.

По направлению Львов - Ковель для комфортного сообщения между западными областями Украины запускаются рейсы на Волынь:

№840 Львов - Ковель 05:20 - 08:42;

№841 Ковель - Львов 09:42 - 13:07;

№842 Львов - Ковель 14:10 - 17:33;

№843 Ковель - Львов 18:33 - 22:00.

На маршруте Житомир - Киев - Конотоп запускают прямые рейсы. Пассажиров ждут комфортные модернизированные электропоезда:

№856 Житомир 6:43, Киев 09:03-09:10, Конотоп 12:32;

№855 Конотоп 14:00, Киев 17:33-17:42, Житомир 19:55.

Также восстанавливается движение полным кольцом и впервые за три года меняется график Киевской кольцевой электрички. Изменения по времени отправки будут в пределах 10 минут к уже привычному расписанию, что позволит УЗ лучше скоординировать пересадки с пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования во Львов.

Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря.

Частично изменятся графики пригородного движения, где этого просили пассажиры. В УЗ отметили, что расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажирского потока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщений и с общественным транспортом.

Кроме того, все поезда в Киевской агломерации станут восьми-вагонными, чтобы вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт в курсирует с перебоями.

Все изменения пригородных поездов указаны на сайте.

УЗ в новом графике на 2025-2026 годы введет 11 новых поездов, увеличит предложение мест в пиковые периоды и в целом за год предложит 2 млн дополнительных мест.

В УЗ также сообщали, что в новом графике движения на следующий год введут ежечасное движение между Киевом и Львовом. На самом популярном направлении поезда будут курсировать по стабильным и повторяющимся расписанием.

