Новый поезд "Гуцульщина" является уже седьмым флагманским поездом железнодорожной компании.

"Укрзализныця" открыла новый флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Поезд №95/96 Киев - Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.

В перечне гарантированных опций этого флагманского поезда будут:

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новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе);

приведены к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Отмечается, что опционально флагманский поезд также может иметь:

дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);

пеленальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;

инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;

игротеку на борту.

В УЗ также напомнили, что "Гуцульщина" - седьмой флагманский поезд "Укрзализныци". Сейчас также курсируют:

№15/16 Харьков - Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков - Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр - Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев - Львов "Леополис";

№105/106 Киев - Одесса "Черноморец"; №105/106 Киев - Одесса "Черноморец";

№7/8 Киев - Черновцы "Буковина".

Флагманские поезда маркированы в приложении "Укрзализныци" специальной пометкой для легкого поиска при приобретении билетов.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" назначила на 9 марта три дополнительных поезда, которые соединят Одессу со столицей Украины и Львовом. Также дополнительный поезд запланирован в Карпаты на 16 и 30 марта.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию из-за роста убытков от пассажирских перевозок. Такое решение было вызвано подорожанием расходных материалов и энергоресурсов.

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