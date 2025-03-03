"Укрзализныця" открыла новый флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.
Поезд №95/96 Киев - Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.
В перечне гарантированных опций этого флагманского поезда будут:
- новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе);
- приведены к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Отмечается, что опционально флагманский поезд также может иметь:
- дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);
- пеленальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;
- инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;
- игротеку на борту.
В УЗ также напомнили, что "Гуцульщина" - седьмой флагманский поезд "Укрзализныци". Сейчас также курсируют:
- №15/16 Харьков - Ясиня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харьков - Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Днепр - Львов "Сичеслав";
- №91/92 Киев - Львов "Леополис";
- №105/106 Киев - Одесса "Черноморец"; №105/106 Киев - Одесса "Черноморец";
- №7/8 Киев - Черновцы "Буковина".
Флагманские поезда маркированы в приложении "Укрзализныци" специальной пометкой для легкого поиска при приобретении билетов.
"Укрзализныця" - последние новости
"Укрзализныця" назначила на 9 марта три дополнительных поезда, которые соединят Одессу со столицей Украины и Львовом. Также дополнительный поезд запланирован в Карпаты на 16 и 30 марта.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию из-за роста убытков от пассажирских перевозок. Такое решение было вызвано подорожанием расходных материалов и энергоресурсов.