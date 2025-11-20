Роботы начнут выполнять заказы с декабря в некоторых районах Великобритании.

Компания Uber впервые запустит роботизированную доставку в Европе благодаря партнерству с компанией Starship Technologies, которая разрабатывает автономных роботов-курьеров. Об этом пишет Bloomberg.

Уже в декабре клиенты в таких британских городах как Лидс и Шеффилд смогут получать заказы на платформе Uber Eats с помощью роботов-курьеров, которые будут двигаться по тротуарам.

Роботы-курьеры смогут осуществлять доставку за 30 минут на расстояние до 3,2 км. В будущем компания планирует расширить территорию обслуживания и добавить больше рынков в Европе в 2026 году и в США в 2027 году.

Отмечается, что Starship Technologies базируется в Сан-Франциско и имеет самый большой парк автономных роботов-доставщиков в более 2700 единиц в более чем 270 локациях. Компания уже сотрудничает с конкурентами Uber, такими как Bolt и Grubhub.

Также компания в прошлом месяце привлекла 50 млн долларов инвестиций и отметила более 9 миллионов выполненных доставок.

Роботизация в мире - главные новости

В ноябре 2025 года китайская автомобильная компания Xpeng представила "самого человекоподобного робота", который имеет позвоночник, кожу и синтетические мышцы, а также может выбрать пол и телосложение.

Летом начался запуск первых автономных такси Tesla Robotaxi в Остине. Миллиардер Илон Маск тогда обещал расширить этот сервис, если демонстрация в городе пройдет успешно.

По словам Маска, стоимость поездки является фиксированной и составляет 4,20 доллара. Во время тестирования такого такси компания Tesla удаленно контролирует свои беспилотные автомобили и сажает человека на пассажирское сиденье на случай возникновения проблем.

